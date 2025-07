Técnico do ex-clube de Ronaldo revela importante ponto contratual

Valladolid anunciou, no início de julho, o treinador uruguaio Guillermo Almada

Para o programa Minuto Uno, da rádio charrúa Carve Deportiva, Almada contou que a primeira condição para aceitar o projeto do Valladolid era incluir uma cláusula específica: liberação sem multa em caso de convite da seleção do Uruguai.

Novo técnico do ex-clube de Ronaldo Fenômeno, o Valladolid, o uruguaio Guillermo Almada revelou um importante ponto de seu acordo com o clube espanhol em entrevista dada a um veículo de seu país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O treinador de 56 anos de idade que teve como seu último clube o Pachuca aproveitou a situação, aliás, para pontuar que isso pe uma conduta habitual em sua carreira.

“Eu coloco sempre (essa cláusula), independentemente de haver ou não interesse (do selecionado uruguaio). Antes de iniciar qualquer conversa econômica ou esportiva, porque a primeira coisa que eu falei foi sobre o projeto esportivo, há a cláusula que eu quero colocar e alguns aceitam ou não. Aqueles que não aceitam, às vezes, as conversas terminam aí. Mas, nesse caso, ela foi aceita.”

Uma figura uruguaia, por sinal, é indicada como nome de interesse para o Valladolid investir na próxima janela de transferências. Trata-se do goleiro Washington Aguerre, atleta que atualmente defende o Independiente Medellín. Desse modo, ao ser questionado, o treinador do ex-clube de Ronaldo Fenômeno admite que o nome em questão está no radar. Porém, em situação que já não depende, unicamente, de sua vontade:

“Isso não depende de nós. Ele é um jogador que nos interessa e que gostaríamos de ter. Mas a situação está sendo cuidada mais pelo pessoal da instituição, embora estejamos muito felizes com os goleiros que temos.”