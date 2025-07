Santos anuncia Gustavo Caballero como novo reforço para o ataque

Atacante de 23 anos chega do Nacional, do Paraguai, após se destacar no Torneio Apertura / Crédito: Jogada 10

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (24), a contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero, de 23 anos. O jogador chega do Nacional, do Paraguai, com vínculo de quatro anos e será uma das apostas do clube para o setor ofensivo. O Peixe pagou cerca de 1,6 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. LEIA MAIS: Santos se reapresenta e tem dois desfalques para enfrentar o Sport