Róger Guedes vira alvo do Grêmio por influência de pré-candidato a presidente

Marcelo Marques apresenta possibilidade de contratar o atacante, mas ainda necessita do aval da diretoria do Grêmio

O plano do empresário e pré-candidato à presidência, Marcelo Marques, é ajudar à chegada de um jogador que mude o patamar do Grêmio ainda neste ano. O alvo em questão é o atacante Róger Guedes. Inclusive, a discussão envolvendo o modelo de negócio com a gestão Alberto Guerra já teve início. Desta forma, a formalização de proposta ao Al-Rayyan, do Qatar, depende do aval da direção.

Por sinal, já houve encontros com os representantes do atleta e os dirigentes do clube qatari. Nestas reuniões, a resposta que o Imortal obteve é que o valor ideal para um desfecho positivo nas tratativas giraria em torno de 10 milhões de euros (o equivalente a R$ 65 milhões na cotação atual). Caso haja a confirmação da contratação, será a mais cara da história do clube.