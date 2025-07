Rochet exalta reação do Internacional no Brasileiro: ‘Sensação de calma’

Vitória sobre o Santos, fora de casa, é a terceira seguida no Campeonato Brasileiro e permite arrancada ao Colorado

O Internacional conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao superar o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, na quarta-feira (23). O goleiro Rochet teve atuação decisiva com excelentes defesas, como a que ele fez já nos acréscimos. Na oportunidade, ele evitou gol de Neymar que significaria o empate para o Peixe.

O Colorado embalou no Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento, subindo para a 10ª colocação com 20 pontos. A paralisação na temporada, aliás, se mostrou benéfica para a equipe gaúcha, pois venceu todas as suas partidas desde a volta dos compromissos.