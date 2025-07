Roberto Assaf: Flamengo, enfim, faz boa partida. Jogando assim, é favorito ao título

Filipe Luis, que escala, substitui e justifica mal, enfim acertou nas trocas. E bastou fazê-las para virar o placar. Tomara 1 a 0 com oito segundos – segundos! – do tempo final. E apresentou enfim futebol de quem diz que disputa o título e dá prioridade ao Brasileiro, mantendo a superioridade sobre o Bragantino, que vestiu máscara formidável, certo de que o tabu, a boa campanha que faz, e os equívocos do treinador da equipe da Gávea – que hoje não aconteceram – seriam necessários para vencer e convencer.

Flamengo atrás do placar

No começo parecia que o Bragantino poderia vencer com facilidade, pois dominava e procurava criar oportunidades, diante de um adversário acuado. A partir dos 15 minutos, o Flamengo conseguiu equilibrar a partida, diminuindo o ritmo apressado do time paulista, que já não conseguia sair jogando. Mas o problema do Rubro-Negro, como habitualmente, não conseguia assustar efetivamente o Bragantino. Na realidade, a melhor chance foi uma falta cobrada por Jhon Jhon, no ângulo esquerdo, para defesa espetacular de Rossi.

Mas é fato que o mesmo Jhon Jhon descobriu Lucas Barbosa logo aos oito segundos da etapa final, e bastou ao atacante entrar livre e tocar à direita para abrir o placar: 1 a 0. Em desvantagem, assim que o duelo recomeçou, e diante da crise que surgiu com a demissão do médico José Luiz Runco, o Flamengo teria que buscar algum resultado, o que, diante do que se vê nos últimos tempos, é sempre complicado.

E veio a virada

O curioso é que o Bragantino preferiu recuar, e deixar o adversário com a bola, para ampliar, quem sabe, em contra-ataque. Bobagem. A equipe carioca aproveitou para costurar e envolver. Filipe Luis lançou Viña e Wallace Yan. Aos 20 minutos, Arrascaeta levantou falta na área e Léo Pereira, por trás da zaga, cabeceou para empatar: 1 a 1.

O Flamengo, na prática, tinha maior volume de jogo, e se aproximava mais do segundo gol que os paulistas, que mexeram excessivamente, e não conseguiam jogar. O time carioca cruzava sobre a área, e não aparecia um santo para empurrar. Aos 40, Viña foi decidido ao ataque e pôs nos pés de Wallace Yan, que rolou para Wesley tocar no canto esquerdo: 2 a 1.