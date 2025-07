Renato cita falta de foco do Fluminense em sequência negativa: ‘Temos nos precipitado’

Técnico ressalta que o Tricolor tem falhado por falta de concentração desde que voltou do Mundial nas três derrotas seguidas

Desde que voltou ao Brasil após o Mundial de Clubes, o Fluminense ainda não conseguiu vencer pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca até saiu na frente do Palmeiras, mas sofreu a virada por 2 a 1, no Maracanã, com dois erros individuais, que custaram caro ao elenco. Na coletiva, o técnico Renato Gaúcho analisou a atuação e citou a falta de foco e concentração em determinados momentos da partida.

“Infelizmente a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Temos três derrotas no Maracanã e, com todo respeito aos times que enfrentamos, nós falhamos nos gols. Essa concentração que eu cobro deles o tempo todo. Enfrentamos times acima da média e eles são letais”, disse.