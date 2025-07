Palmeiras compensa tropeços em casa com campanha incrível como visitante

Verdão já venceu seis dos sete jogos fora de casa neste Brasileirão e consegue se manter no topo, mesmo com campanha irregular no Allianz

O Palmeiras segue firme na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), o Verdão venceu o Fluminense por 2 a 1 , no Maracanã, e consolidou ainda mais sua impressionante campanha como visitante na competição.

A vitória foi a sexta em sete jogos fora de casa. A única derrota do time de Abel Ferreira como visitante ocorreu na 11ª rodada, diante do líder Cruzeiro, no Mineirão. Com 18 pontos somados longe de casa, o Palmeiras tem a melhor campanha entre os visitantes do Brasileirão até aqui. O Red Bull Bragantino, segundo nesse quesito, soma 13 pontos.

O aproveitamento Alviverde como visitante é de 85%. Número que tem sustentado a boa posição do clube na tabela geral, mesmo diante de um desempenho irregular como mandante. No Allianz Parque, o Verdão soma apenas três vitórias, dois empates e duas derrotas, o que o coloca na 17ª posição no ranking de aproveitamento em casa.

Com o empate entre Cruzeiro e Corinthians, também na quarta-feira, o Palmeiras terminou a 16ª rodada a cinco pontos do líder, mas com dois jogos a menos. Aliás, caso vença as partidas atrasadas, o Verdão pode ultrapassar os mineiros. Assim, assumiria a ponta da classificação, se consolidando como um dos principais candidatos ao título.

Próximo compromisso

O próximo compromisso será novamente no Allianz Parque, neste sábado (26), às 21h. O Palmeiras encara o Grêmio, tentando engatar a segunda vitória seguida em casa. Depois disso, o Palmeiras volta a atuar fora de casa contra o Corinthians, no dia 30, às 21h30, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.