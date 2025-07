Novo reforço do Botafogo, Barrera aceita comparação com Luis Díaz: ‘Uma honra’

Com apenas 19 anos, meia colombiano se anima ao vestir a camisa do Glorioso e exalta o clube: 'Diferente e maravilhoso. É uma família'

O Botafogo apresentou, nesta quinta-feira (24), o meia Barrera. Com apenas 19 anos, o garoto é econômico nas palavras, mas se anima quando um assunto vem a público: a comparação com Luis Díaz, astro do Liverpool e jogador criado nos mesmos campos de barro do reforço alvinegro, em Barranquilla.

“É um orgulho ser comparado a Luis Díaz, um jogador com quem aprendi muito, se destacou no Junior, foi bem no Porto e venceu no Liverpool. Sei muito bem de onde venho. Com ele, aprendi muito”, frisou o novo jogador do Botafogo.