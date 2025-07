Nino Paraíba cumpre punição e busca novas oportunidades: ‘Eu errei’

O lateral-direito Nino Paraíba é réu confesso na Operação Penalidade Máxima, que investigou e puniu jogadores envolvidos em esquemas de manipulação de resultados. No entanto, o atleta cumpriu, no início desta semana, o último dia dos 720 de suspensão aplicados pelo STJD.

Suspensão de Nino aumentou com julgamento

Inicialmente, Nino havia sido punido com 480 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil. No entanto, durante o julgamento, o STJD aumentou a punição para 720 dias e a multa para R$ 100 mil. Na época, ele defendia o Paysandu e teve o contrato suspenso após disputar apenas uma partida oficial. O jogador também falou sobre sua atual condição física.

“Completei os 720 dias no dia 20 (de julho). Agora estou disponível para jogar, livre, já cumpri a pena. É difícil passar dois anos fora dos gramados, longe do que amo fazer, que é jogar futebol. Mas foram dois anos de treinamento, eu estava me preparando para voltar. Agora é só esperar algum clube abrir as portas para eu atuar novamente”, concluiu Nino Paraíba.

