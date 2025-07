Neymar discute com torcedor após nova derrota do Santos

Craque bateu boca com santista após embate contra o Internacional. Torcida também protestou contra a diretoria do clube / Crédito: Jogada 10

O clima esquentou na Vila Belmiro após mais um tropeço do Santos no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (23), logo após o apito final da derrota por 2 a 1 para o Internacional, Neymar se envolveu em uma discussão com um torcedor no setor das cadeiras inferiores do estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A confusão começou logo depois do encerramento da partida. O camisa 10 se dirigiu até a arquibancada e bateu boca com um torcedor específico, com quem já havia trocado palavras durante o segundo tempo, conforme flagrado pela transmissão. O goleiro João Paulo precisou intervir e afastou Neymar do local, encerrando a discussão. O episódio aconteceu poucos minutos após o craque quase garantir o empate para o Santos. Já nos acréscimos, Neymar acertou um chute de pé esquerdo que explodiu na trave. A bola correu sobre a linha antes de ser salva por Rochet, goleiro do Colorado, que ainda viu o atacante santista comemorar um gol que, na prática, não aconteceu. Mano, o Neymar realmente tava querendo sair na mão com um torcedor do Santos COMO É QUE TANKA ISSO? KKKKKKKKKKKKK EU TE AMO FUTEBOL BRASILEIRO

Torcida cobra Santos após o apito final Com a derrota, o Santos segue em crise. A equipe permanece na 17ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A insatisfação da torcida foi evidente nas arquibancadas, com gritos pedindo “raça” aos jogadores e críticas direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira, que também foi xingado durante e após o jogo. O técnico Cleber Xavier não escapou das cobranças. Além disso, membros da diretoria, como o executivo Alexandre Mattos e Marcelo Teixeira Filho (conselheiro e filho do presidente), também ouviram protestos ao se dirigirem ao vestiário. Na saída de campo, o zagueiro João Basso destacou a necessidade de recuperação imediata no campeonato.