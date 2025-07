Milan anuncia primeiro equatoriano da história do clube

O Milan anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do lateral-esquerdo Pervis Estupiñán, de 27 anos, que estava no Brighton, da Inglaterra. Com o acerto, o jogador se torna o primeiro equatoriano a vestir a camisa do clube italiano.

