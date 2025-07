Matías Viña faz diferença em vitória do Flamengo; veja números

Uruguaio entra no segundo tempo, tem grande participação nos gols contra o Bragantino e ganha elogios do técnico Filipe Luís

Matías Viña foi chamado por Filipe Luís aos sete minutos do segundo tempo, substituindo Varela, que teve dificuldades na lateral esquerda. O uruguaio sofreu a falta que resultou no primeiro gol da partida. Arrascaeta fez o cruzamento na área, e Léo Pereira conseguiu desviar a bola para mandá-la ao fundo da rede.

Aos poucos, Matías Viña encontra o seu melhor ritmo em seu retorno após grave lesão no Flamengo . Na vitória de virada sobre o Bragantino, na última quarta-feira, o uruguaio foi fundamental na reação rubro-negra no segundo tempo com atuação intelingente dentro de campo. Além disso, ele ganhou elogios do técnico Filipe Luís.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

E a atuação de Matías Viña não se limitou a isso. O jogador realizou uma boa jogada e fez um passe para o atacante Wallace Yan, que, em seguida, encontrou Wesley. O lateral direito, por sua vez, anotou um gol espetacular, garantindo a virada do Flamengo para 2 a 1, aos 40 minutos do segundo tempo, em Bragança Paulista.

“Agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou, depois de 10 meses, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez. Estou muito feliz por ele, mas não é uma surpresa. É só olhar como ele treina, como ele aquece, se prepara, é o primeiro em tudo, acaba o treino exausto. Então isso, o futebol te devolve”, elogiou Filipe Luís.

Viña ainda busca sequência de jogos

Contra o Bragantino, Viña teve 32 ações com a bola em 34 minutos em campo, acertou dois dribles, teve 79% de precisão nos passes e ganhou quatro de cinco duelos disputados. As informações são do “Sofascore”.