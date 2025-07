Luciano vê São Paulo em evolução, mas prega cautela

Luciano foi decisivo mais uma vez. Autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 celebrou a boa fase com a camisa tricolor. Afinal, ele marcou pela terceira vez em quatro jogos com Crespo e chegou a 97 pelo clube, se aproximando da marca centenária.

“Fui abençoado e pude aproveitar bem a jogada. São pontos importantes em uma sequência difícil. Fizemos um bom trabalho durante 20 dias da parada da Copa do Mundo de Clubes. Temos que seguir com pés no chão porque o campeonato é difícil. Espero que com o apoio do nosso torcedor a gente possa sair vitorioso contra o Fluminense”, disse Luciano.