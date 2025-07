Luciano decide, e São Paulo conquista primeira vitória fora de casa

Tricolor bate o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, e vence a segunda seguida com Crespo

O São Paulo conquistou a primeira vitória como visitante no Brasileirão. Com gol de Luciano, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada, em um jogo equilibrado. Assim, alcançou a segunda vitória consecutiva sob o comando de Hernán Crespo.

Com a vitória, o São Paulo subiu para o 12º lugar com 19 pontos. O Juventude, no entanto, segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 11. O Tricolor volta a campo no domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Morumbis, enquanto o Verdão visita o Bahia, no mesmo dia, às 18h30, na Fonte Nova.