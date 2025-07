Haaland presenteia namorada com rara bolsa com valor acima de R$ 2 milhões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante aproveita um período de descanso após o fim da última temporada, que se estendeu com a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O casal visitou Ibiza, na Espanha, e também Roma. Na capital da Itália, eles estiveram presentes em um desfile de alta moda da Dolce & Gabbana em julho.

Haaland tem conexão desde a infância com a namorada

Por sinal, o astro norueguês conta com o patrocínio da marca de grife italiana. Isabel também joga futebol e atua no time feminino do Bryne, da Noruega. Há indícios, aliás, que Haaland e amada se conheceram no período que defendiam as categorias inferiores do clube. Relatos apontam que Erling chegou ao clube norueguês aos cinco anos e ficou mais de dez anos. Na sequência, ele passou por RB Salzburg, da Áustria, Borussia Dortmund e atualmente joga no Manchester City.

Apesar de já se conhecerem por um longo período, os dois iniciaram o relacionamento quando o centroavante defendia o time alemão. O casal já teve um filho em dezembro, porém adota uma postura de discrição, pois ainda não revelaram publicamente o gênero ou nome.