Gaviões da Fiel protesta com caixões de ex-presidentes do Corinthians

Torcida organizada faz manifestação em frente ao Parque São Jorge e critica gestão política e desempenho do time em meio à crise no clube

Em meio a uma grande crise política e esportiva, o Corinthians virou alvo de mais um protesto de sua principal torcida organizada. Na noite desta quinta-feira (24), a Gaviões da Fiel organizou uma manifestação na frente do Parque São Jorge, a sede social do clube, com ex-presidentes e nomes influentes da política interna como principais alvos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais antes do início do protesto mostravam manequins com os rostos de nomes como Andrés Sánchez, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobbi, Roberto de Andrade, Augusto Melo e André Negão — este último ligado à oposição. Além disso, diante dos bonecos, foram colocados caixões e coroas de flores ao redor, em uma representação simbólica de repúdio.