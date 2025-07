Fluminense tem quatro pendurados para próximo jogo do Brasileirão

Em péssima fase desde o fim do Mundial de Clubes, o Fluminense voltará a campo no domingo (27/7), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, na capital paulista. E, para o duelo em questão, existe um alerta ligado no técnico Renato Gaúcho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, quatro jogadores do elenco tricolor estão pendurados com dois amarelos no Brasileirão. Dessa forma, caso recebam nova sanção, ficariam fora do jogo contra o Grêmio, no dia 2 de agosto, no Maracanã, pela 18ª rodada. São eles: Samuel Xavier, Freytes, Bernal e Canobbio.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Palmeiras: leia aqui!

Dois deles, afinal, são titulares do Fluminense. São os casos do lateral-direito Samuel Xavier e do zagueiro Freytes. Já o volante Facundo Bernal e o ponta Agustín Canobbio são atualmente reservas do elenco. Ambos, aliás, sequer foram a campo no revés da última quarta-feira (23/7), perante o Palmeiras, no Maracanã.

No jogo em questão, somente o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes recebeu cartão amarelo, o que significa que os pendurados passaram ilesos. Com a derrota, o Fluminense estagnou na oitava posição, com 20 pontos, se afastando do G-6. Agora, já são cinco pontos que separam o sexto colocado Bahia (25) do Tricolor carioca.