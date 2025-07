Fluminense acumula série de falhas defensivas após Mundial de Clubes

Tricolor alcança a marca negativa de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, todas no Maracanã diante de sua torcida

No primeiro gol do Cruzeiro, na despedida de Jhon Arias, houve um vacilo coletivo ao deixar o zagueiro Fabrício Bruno livre para cabecear e abrir o placar.

Depois de uma campanha histórica e surpreendente no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Ao todo, já são três derrotas consecutivas, todas no Maracanã, diante de sua torcida. Na coletiva, o técnico Renato Gaúcho citou que foram cinco falhas que fizeram a equipe deixar pontos pelo caminho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em seguida, Gabriel Fuentes errou o domínio e perdeu a bola para Fágner. O lateral encontrou Matheus Pereira pelo lado esquerdo para que o meio-campista acertasse um passe preciso para Kaio Jorge. O atacante aproveitou mais um erro do lateral-esquerdo e carimbou a meta de Fábio.



No Fla-Flu, o clássico se encaminhava para um empate, sem gols. No entanto, Freytes deixou Léo Ortiz se desvencilhar e cabecear com liberdade. Na sequência Renê não acompanhou Pedro, que fez o gol do triunfo rubro-negro.

Diante do Palmeiras, o Fluminense vencia com gol de Cano, de pênalti, até que Fábio vacilou ao não segurar a cabeçada de Maurício, no fim do primeiro tempo. Por fim, Martinelli saiu jogando errado e entregou de graça para Vitor Roque, que chutou na saída do arqueiro tricolor e sacramentou a vitória alviverde.

O Tricolor estacionou nos 20 pontos em oitavo lugar, mas pode perder mais posições no complemento da rodada. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o São Paulo, no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbis.