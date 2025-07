Flamengo encaminha contratação de Samuel Lino, do Atlético de Madrid

Rubro-Negro ainda precisa acertar o formato de pagamento com o clube espanhol e algumas variáveis no contrato do jogador / Crédito: Jogada 10

Depois de acertar com Emerson Royal, o Flamengo encaminhou a contratação do atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid. De acordo com a “ESPN”, a negociação deve ser fechada na casa dos 25 milhões de euros (R$ 162,55 milhões). O Rubro-Negro, porém, ainda precisa acertar o formato de pagamento com o clube espanhol e algumas variáveis no contrato do jogador. Pela idade e polivalência, Samuel Lino despertou o interesse de diversos clubes do futebol europeu. O Napoli, inclusive, sondou sua situação, antes visto como destino provável. O Nottingham Forest, da Inglaterra, também chegou a monitorar o jogador. No entanto, parece que o destino será mesmo o Flamengo.

Desde o início da janela de transferências, o Flamengo busca um ponta-esquerda com característica de drible e passe. É o caso de Samuel Lino. O clube, assim, está disposto a fazer um investimento maior por um atacante decisivo. Samuel Lino pelo Atlético de Madrid Samuel Lino, aliás, teve passagem pea equipe carioca nas categorias de base e integrou o grupo campeão da Copinha em 2018. Contudo, só apareceu entre os profissionais do São Bernardo-SP. Em seguida, defendeu as cores do Gil Vicente, de Portugal, e Valencia, da Espanha, antes de ir ao Atlético de Madrid. Na última temporada, o brasileiro, de 25 anos, participou de 47 jogos, marcou quatro gols e deu oito assistências. Até o momento, foram 93 partidas oficiais pela equipe de Madri, com 12 gols e 16 assistências. Ainda em 2024, Na última quarta-feira (23), o Flamengo anunciou a contratação de Saúl Niguéz. O jogador assinou três anos de contrato e já conheceu a estrutura do Ninho do Urubu. O meio-campista espanhol também teve destaque com a camisa dos Colchoneros e irá reencontrar o agora técnico, Filipe Luís. Por fim, o Fla ainda aguarda a chegada de Jorge Carrascal nos próximos dias.