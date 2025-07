Flamengo acerta a contratação de Emerson Royal, do Milan

O Flamengo segue ativo nesta janela de transferências e acertou de mais uma contratação. Trata-se do lateral-direito Emerson Royal, que atualmente defende as cores do Milan, da Itália, e chegou a um acordo verbal com o clube carioca. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências internacionais.

Nesse sentido, o Rubro-Negro acertou a questão financeira para trazer o lateral-direito por 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação atual), de forma definitiva. Ele chegará para ser o substituto de Wesley, que marcou o gol da vitória sobre o Bragantino em sua ‘despedida’ e acertará com a Roma, da Itália.