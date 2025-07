Filipe Luís enaltece atuação do Flamengo em virada

O Flamengo encerrou um jejum de quase 30 anos sem vitória em Bragança Paulista. Mas não foi fácil. Afinal, o Rubro-Negro sofreu um gol relâmpago com oito segundos na etapa final e precisou buscar a virada por 2 a 1 sobre o Bragantino , nesta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Filipe Luís exaltou o esforço do time rubro-negro na partida.

O primeiro tempo foi morno. O Bragantino começou melhor, mas assim como o Flamengo, não conseguiu criar jogadas de perigo. Já na etapa final, o panorama mudou. Afinal, o Massa Bruta fez um gol relâmpago aos oito segundos, com Lucas Barbosa. Contudo, o Rubro-Negro não se abateu, chegou ao empate com Léo Pereira, aos 30, e virou com Wesley, aos 39, em sua possível despedida.