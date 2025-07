Federação Mexicana pune Chicharito, ex-United, por comentários sexistas

Jogador teve falas machistas em um vídeo publicado na sua conta do Tiktok e recebeu críticas

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) puniu o atacante mexicano Chicharito Hernández, ex-Manchester United, por comentários sexistas feitos nas redes sociais.

Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, o jogador falou que mulheres estão “falhando” e “erradicando a masculinidade”. Dessa forma, ele recebeu muitas críticas nas redes sociais. Aliás, Claudia Sheinbaum, presidente do México – a primeira mulher no país, chegou a comentar sobre o caso.