Everson brilha, Atlético bate Bucaramanga nos pênaltis e avança na Sul-Americana

Goleiro defendeu duas penalidades e marcou o gol que definiu a classificação do Galo após perder no tempo regulamentar

Na próxima fase, o Alvinegro enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina. Antes disso, o Atlético terá mais um compromisso fora de casa no Brasileirão. Na noite do próximo domingo (27), o Galo enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

O Atlético conseguiu levar alívio em meio à semana conturbada que teve nos bastidores . Na noite desta quinta-feira (27), o Galo perdeu para o Bucaramanga por 1 a 0 no tempo normal, mas conseguiu a vitória nos pênaltis, por 3 a 1 e avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Everson foi o grande herói da noite, ao pegar dois pênaltis e marcar o gol da classificação

Atlético perde chances e sai atrás

O Galo começou a partida pressionando, conseguindo criar oportunidades. Na primeira grande chance, Hulk recebeu na área e tocou por cima da meta. Com o tempo, o Atlético diminuiu um pouco o ímpeto e os colombianos conseguiram ficar mais com a bola, mas não conseguiam mostrar força para assustar no ataque.

Os donos da casa voltaram a chegar com mais perigo no ataque e fizeram o goleiro adversário trabalhar. Hulk cobrou escanteio rápido e Gustavo Scarpa finalizou para boa defesa de Quintana. No rebote, Rony mandou para fora. Depois, Scarpa finalizou de fora da área, a bola desviou e quase entrou. No escanteio, Dudu recebeu rápido e finalizou para o arqueiro do Bucaramanga trabalhar novamente. Dois minutos depois, o camisa 92 invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro para mais uma participação de Quintana.

A máxima mais conhecida do futebol entrou em ação e quem não fez, tomou. Já na reta final da primeira etapa, Sambueza cobrou falta na área e Mena subiu no meio da marcação para cabecear no canto e abrir o marcador.

Mais chances e nada de gol

Atrás no placar, o Atlético voltou com alterações e partiu para tentar o empate. Dudu apareceu mais uma vez. Desta vez, o camisa 92 recebeu cruzamento na área e cabeceou no travessão. Depois, o atacante recebeu cruzamento na área, se atirou na bola, mas mandou por cima da meta.