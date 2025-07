Cruzeiro vive expectativa de casa cheia no Brasileirão

O Cruzeiro vive a expectativa de casa cheia para o próximo jogo do Brasileirão. Afinal, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Ceará, no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 17ª rodada.

Líder do Brasileirão com 34 pontos, o Cruzeiro vive grande fase sob o comando de Leonardo Jardim. Na goleada sobre o Juventude, mais de 52 mil torcedores lotaram o Mineirão. Assim, a meta é superar o público e estabelecer um novo recorde do clube no Brasileirão.