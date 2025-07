Criciúma vence e afunda o Botafogo-SP ainda mais na crise da Série B

O Criciúma conquistou uma vitória muito importante na Série B do Brasileirão. A equipe catarinense venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, nesta sexta-feira (18). O grande nome da partida, disputada em Ribeirão Preto, foi o atacante Diego Gonçalves. Ele, aliás, marcou os dois gols do triunfo do Tigre. O resultado, portanto, impulsiona o time na tabela e complica a situação do rival.

O jogo

A vitória do time visitante começou a ser construída logo no início do jogo. Com apenas cinco minutos de bola rolando, por exemplo, Diego Gonçalves abriu o placar. O gol, inclusive, saiu em uma jogada ensaiada de cobrança de falta. O Criciúma, depois disso, ainda acertou uma bola no travessão e controlou bem a primeira etapa.