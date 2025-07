Corinthians recebe notificação de agente que diz ter oferecido Memphis Depay

Frederico Carvalho entende ter direito a comissão pela transferência do jogador; Diretoria do Timão nega envolvimento do empresário / Crédito: Jogada 10

O Corinthians recebeu uma notificação extrajudicial dos advogados do empresário Frederico Carvalho, que alega ter oferecido a contratação de Memphis Depay ao clube. O agente, afinal, entende ter direito a comissão pela transferência. No entanto, a diretoria paulista nega participação dele no negócio. A informação é do “ge”. Os advogados de Frederico Carvalho enviaram uma mensamgem ao Corinthians. Nela, o empresário visa “preservação do direito do notificante, inclusive para fins de eventual reconhecimento de sua participação no processo de intermediação, seja no âmbito administrativo, cível ou desportivo, além da apuração de eventual violação aos princípios da boa-fé objetiva, caso haja ocultação indevida de sua atuação junto ao estafe do atleta.”