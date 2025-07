Com indicação de Ancelotti, Seleção tem novo observador técnico

“Gigi” La Sala é conhecido de longa data de Ancelotti. Ele, afinal, trabalhou com o treinador italiano em vários clubes como Parma, Chelsea, PSG e Real Madrid. Sua presença na comissão técnica da Amarelinha tem por objetivo contribuir na preparação da equipe para os jogos, com estudos aprofundados dos adversários, suas estruturas de jogo, principais características, entre outras funções.

Luigi também fará observação dos atletas de cada equipe adversária, juntando-se ao trabalho já realizado pelos analistas de desempenho da Seleção Brasileira.

Com o italiano já no auxílio de Ancelotti, a Seleção Brasileira, assim, encerra as Eliminatórias em setembro contra o Chile, jogo que será no Maracanã, e diante da Bolívia, em El Alto, fora de casa.

