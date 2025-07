Cléber Xavier mostra preocupação com falta de efetividade do Santos após nova derrota

O treinador Cléber Xavier destacou que a equipe conseguiu aparecer mais dentro de campo, porém faltou efetividade para aproveitar as oportunidades. O técnico também recordou que o time sentiu um desequilíbrio após sair atrás no marcador e disse que a culpa pelo resultado é de todo o elenco.

O Santos segue em uma situação complicada dentro do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (23), o Peixe perdeu dentro de casa para o Internacional por 2 a 1 e permanece dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 14 pontos.

“Duas situações de gol no início, a gente toma o gol na sequência de um ataque nosso. Realmente teve um desequilíbrio, que é natural, de jogar em casa, de buscar o resultado. Mas a gente retoma e cria duas situações ainda no primeiro tempo. Nós tivemos mais finalizações e não acertamos o gol. Teve esse desequilíbrio sim, mas depois a gente corrigiu. No segundo tempo a gente volta melhor, cria mais oportunidades, tivemos o volume de jogo, tivemos o maior domínio de posse de bola, tivemos mais finalizações, e a gente acaba não conseguindo a vitória. Sempre a culpa é de todos, primeiro do treinador, sempre o responsável nas derrotas e nas vitórias, e a culpa também é do elenco”, ressaltou.

Falta de efetividade

Apesar de mostrar uma insatisfação pelo desempenho no ataque, Xavier não deixou de pontuar que o time conseguiu evoluir após a derrota contra o Mirassol. O treinador voltou a tocar no ponto da efetividade e também enfatizou a partida poderia ter tido uma outra história caso o Santos aproveitasse suas chances.

“Criando (oportunidades) a gente está. A gente não teve um bom jogo contra o Mirassol, não finalizamos. Mas hoje a gente finalizou, poderia ter sido mais efetivo. Foram 21 finalizações e só sete a gente acertou o gol. O jogo teve à mercê da gente ter matado o jogo, mas infelizmente a gente não fez. Tem que continuar trabalhando esse processo para evoluir, porque é muito pouco em três jogos, a gente fazer só dois gols”, lamentou.