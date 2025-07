Campeão do Mundo eleva o tom em crítica contra Yamal: ‘Irritante para c****’

Ex-zagueiro exalta técnica do jovem atacante do Barcelona, mas detona atitudes fora de campo

Lamine Yamal, do Barcelona, segue sendo alvo de críticas por comportamentos fora de campo. Dessa vez, o francês Adil Rami, que conquistou a Copa do Mundo com a França em 2018, não poupou palavras para o novo camisa 10 do clube espanhol, durante uma transmissão no Twitch.

Dentro de campo, o ex-zagueiro reconheceu que Yamal tem um ‘talento incrível’ e previu um futuro brilhante para o jogador. No entanto, Rami não aprova as atitudes do atacante fora de campo.