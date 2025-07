Barboza destaca solidez do Botafogo e valoriza semana cheia de treinamentos

Líder defensivo cresceu com a chegada do técnico Davide Ancelotti e se entendeu rápido com Pantaleão

O Botafogo vive um grande momento no Campeonato Brasileiro da Série A. Com a vitória sobre o Sport por 1 a 0, no último domingo, o Alvinegro ampliou sua sequência invicta para sete jogos. Desde a retomada da competição após a pausa, o time ainda não sofreu gols — são três partidas com a defesa intacta. Entre as vinte equipes da elite nacional, apenas o Botafogo ainda não sofreu gol após a volta do campeonato.

Um dos pilares desse desempenho sólido do sistema defensivo é o zagueiro Alexander Barboza. Desde a temporada passada, o camisa 20 tem sido peça fundamental na estrutura do time. Em 2025, o defensor lidera as principais estatísticas defensivas do elenco botafoguense na Série A.