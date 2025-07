Arsenal anuncia zagueiro promessa do futebol espanhol

Enquanto aguarda o desfecho oficial da contratação do atacante Viktor Gyökeres , o Arsenal segue se movimentando no mercado. Nesta quinta-feira (24), os Gunners anunciaram a chegada do zagueiro Cristhian Mosquera, de 19 anos, que estava no Valencia. O jogador espanhol assinou um contrato de longa duração, e a transferência custou cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) aos cofres londrinos.

“Essa foi uma oportunidade que não podia deixar passar. Estou chegando a um clube enorme, com uma história incrível. Quando a gente chega aqui com a família, já sente o tamanho do que é o Arsenal”, afirmou Mosquera em entrevista aos canais oficiais do clube.

“Vir para cá é uma chance de seguir evoluindo. Vou aprender muito com os grandes jogadores que estão aqui e com a comissão técnica, que é de altíssimo nível. Sou um jogador com muita energia, ainda sou jovem e tenho muito a crescer. Estou totalmente motivado e feliz. Quero me desenvolver ainda mais e disputar espaço no time. Ou seja, essa competição interna vai me ajudar bastante”, completou o zagueiro.