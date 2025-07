Arrascaeta desabafa sobre polêmica que expôs De la Cruz no Flamengo: ‘Difícil estar focado’

O Flamengo conquistou uma vitória, de virada, importante por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino para encostar no líder do Brasileirão, Cruzeiro. Mesmo com a boa atuação, Arrascaeta frisou que não é simples ficar focado na partida quando polêmicas como a demissão de José Luiz Runco após mensagem sobre De La Cruz acontecem.

“Independentemente de quem for, se for o Nico ou outro jogador, a gente tem que estar juntos. É muito difícil estar focado dentro do campo e treinando quando acontecem coisas assim. Eu já tenho seis anos no Flamengo e sempre acontecem muitas coisas. Temos que continuar focados no campo, tentando fazer o melhor. Extracampo tentamos nos fechar para que isso não interfira, mas têm situações pontuais que são difíceis”, disse, antes de celebrar o triunfo.