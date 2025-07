Após desencantar no Maracanã, Vitor Roque é exaltado pela imprensa espanhola

Atacante voltou a balançar a rede com a camisa do Palmeiras e teve sua atuação destacada na mídia internacional

O atacante Vitor Roque voltou a balança as rede após mais de dois meses de jejum e foi um dos grandes destaques na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite de quarta-feira (23), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol, além de decisivo para a virada alviverde, também rendeu elogios efusivos da imprensa esportiva espanhola.

O jornal ‘Sport’, de Barcelona, estampou em sua manchete: “Vitor Roque ressuscita no Maracanã”. A publicação destacou o fim da “preocupante seca de gols que o estava atrapalhando nas últimas partidas, até o ponto que o treinador disse que ele ‘estava jogando com 50 quilos nas costas'”.

Já o tradicional ‘Marca’ celebrou o retorno do faro de gol do centroavante com a frase: “A ressurreição goleadora de Vitor Roque no Brasil: o ‘Maracanazo’ do ex-jogador de Barcelona e Betis”, referindo-se ao impacto da atuação em solo carioca.

O jornal ‘As’ também repercutiu o gol do camisa 9 palmeirense com empolgação e fez menção às participações recentes dos dois clubes brasileiros no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos.

“Vitor Roque encerrou a seca no templo do futebol brasileiro, o Maracanã. Um gol brilhante para completar a virada do Palmeiras sobre o Fluminense. No duelo das duas equipes que se destacaram no Mundial de Clubes, o time paulista venceu graças ao gol do atacante, que precisava de uma jornada como essa para recuperar um pouco da confiança perdida”, escreveu o veículo.