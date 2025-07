Vitória x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

No 'Clássico dos Leões', o Leão da Barra busca embalar de vez contra o Leão da Ilha, lanterna e em crise profunda no Brasileirão

O Barradão será o palco de um clássico nordestino com equipes em momentos opostos nesta quarta-feira (23). O Vitória recebe o Sport às 21h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa vem de uma vitória que encerrou um longo jejum. Enquanto isso, o time visitante faz uma campanha vexatória e segue na lanterna.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes do clássico nordestino. A transmissão, assim, começa às 20h, com: Aldo Luiz, na narração, Deyvid Xavier, nos comentários, e Lucas Bueno nas reportagens.