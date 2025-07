Tradicional clube de Portugal se separa de SAF e vai jogar campeonato amador

A direção do Boavista oficializou, nesta terça-feira (22), a inscrição do time na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, o equivalente à 5ª divisão do Campeonato Português. A medida, inclusive, é um rompimento declarado da parte social com a SAD (correspondente à SAF no Brasil). O anúncio foi feito após uma reunião do presidente do clube Rui Garrido Pereira com o secretário do Estado do Desporto, Pedro Dias.

“A Associação de Futebol do Porto confirmou oficialmente a inscrição da equipe principal na edição 2025/26 da I Divisão da AF Porto. É com agrado que a direção do Boavista assinala este momento, como um passo firme na defesa intransigente do superior interesse do clube”, informa um trecho do comunicado emitido pelo Boavista.