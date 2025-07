São Paulo encaminha renovação com zagueiro Alan Franco

Tricolor tem acordo verbal com o defensor, que deve estender seu vínculo no clube até dezembro de 2028

O São Paulo está próximo de oficializar a renovação de contrato com o zagueiro Alan Franco. O clube e o jogador argentino chegaram a um acordo verbal que prevê os novos valores salariais, luvas e a duração do vínculo, que vai até dezembro de 2028.

Aos 28 anos, Alan Franco já estava liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas sempre manifestou o desejo de seguir no Tricolor. O principal entrave, uma dívida com seus empresários, foi contornado. A diretoria propôs um pagamento inicial e parcelamento do valor restante, destravando o acordo.

Desde que chegou ao Morumbi em janeiro de 2023, vindo do Atlanta United (EUA), o defensor argentino assumiu papel importante no sistema defensivo da equipe. Na temporada atual, já disputou 27 partidas, sendo considerado um dos pilares do elenco.

Alan Franco também tem passagem de destaque pelo Independiente, da Argentina, clube que o revelou e o projetou internacionalmente. Contudo, no São Paulo, o zagueiro vem sendo peça fundamental no esquema com três defensores, utilizado com frequência pelo técnico Hernán Crespo.

