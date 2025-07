Rumores de rejeição familiar marcam início de possível affair entre Vini Jr e Virginia

As notícias de um possível affair entre Vini Jr e Virginia Fonseca repercutiram tanto que virou caso de polêmica familiar. Isso porque Margareth Serrão, mãe da influenciadora, curtiu uma publicação que sugeria uma provocação de Zé Felipe, ex-marido de sua filha, ao jogador do Real Madrid. Como nada passa despercebido, internautas notaram a interação de imediato e levantaram suspeitas de ‘apoio’ ao cantor.

“Curtiu o post sem querer. Não ia fazer isso nunca”, dizia o posicionamento.

Postagem de Zé Felipe

A postagem que levou à polêmica de Margareth foi ao ar pouco depois do vazamento de imagens e informações da presença de Virginia no aniversário do atleta, no Rio de Janeiro. Zé Felipe alimentou as especulações ao compartilhar uma sequência de fotos feita em um mirante na cidade carioca, com um moletom azul e o número 10 nas costas.

“Em Goiânia tem o 10”, escreveu o cantor na legenda da foto em que aparece virado para câmera. Seguidores e fãs de futebol entenderam como indireta ao atacante, que utiliza o número 7 no Real Madrid e a 10 na Seleção. O atleta herdou a numeração histórica após a saída de Neymar da titularidade.

Procurada para comentar o caso, a assessoria do filho de Leonardo informou que o cantor “não tem nada para comentar”. O público, por sua vez, se dividiu entre apoiadores do artista e do jogador de futebol.