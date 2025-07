Renato, do Fluminense, deve manter rotatividade do elenco diante do Palmeiras

Desde que voltou dos Estados Unidos, o Fluminense ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, mesmo com duas partidas seguidas sob seus domínios. Assim, a equipe carioca mede forças com o Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), e o técnico Renato Gaúcho deve manter a rotatividade do elenco devido ao desgaste da temporada. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, seguir com o esquema de três zagueiros é uma possibilidade. Entre as possíveis novidades, está Cano, que não atuou no Fla-Flu do último domingo (20). No meio de campo, a dupla Nonato e Hércules deve aparecer entre os titulares, enquanto o técnico segue na busca por um esquema sem a presença de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra.

Com o desgaste do calendário, Martinelli e Thiago Silva podem iniciar o confronto com o Alviverde no banco de reservas. Afinal, o Tricolor foi quem mais avançou no Mundial e quem permaneceu mais tempo em solo norte-americano, sem tempo para treinar desde que retornou ao Brasil. "(Motivo é) O campeonato, o calendário e porque estamos jogando uma decisão a cada três dias. Você tem que colocar aí na matéria, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube a sair do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão descansados. A gente vêm no tiroteio, pegada forte, não tem como colocar a mesma equipe a cada três dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e a outra equipe vai atropelar a gente", justificou. Possíveis mudanças e desgaste O Tricolor deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato; Soteldo, Serna (Canobbio) e Cano (John Kennedy).