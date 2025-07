Musa do Vasco expõe proposta incomum para ser presente de cantor famoso

Modelo e influenciadora Bia Fernandes costuma ser musa do Cruz-Maltino. Ela relata que oferta foi feita por esposa do artista

A influenciadora e modelo Bia Fernandes, conhecida por ser musa do Vasco, provocou surpresa ao expor que já recebeu uma proposta audaciosa e diferente de um casal de famosos. No caso, ela cita que já foi alvo uma oferta de R$ 10 mil da esposa de um cantor para ser o presente do artista no “Dia dos Namorados”, que no Brasil, ocorre no dia 12 de junho.

“Ela me propôs aparecer dentro de uma caixa de presente e passar a noite com ele. Disse que gostaria de participar, de alguma forma, da surpresa. Comentou também que costuma buscar maneiras diferentes de manter a chama acesa no relacionamento”, detalhou a modelo, que costuma representar o Vasco.