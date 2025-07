Mirassol vence o Ceará no Castelão e encosta no G6

Time paulista é eficiente no primeiro tempo, com 100% nas finalizações, faz 2 a 0 fora de casa e chega aos 24 pontos em 16 jogos

O Mirassol contou com boa exibição coletiva, derrubou o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão e, assim, encostou no G6 do Brasileirão. O time paulista, comandado por Rafael Guanaes, contou com gols de Chico da Costa e Negueba. O confronto abriu a 16ª rodada do Brasileirão de 2025. Com o resultado, o Mirassol está em sétimo lugar, com 24 pontos, Já o Vozão está em 11º, com 18 pontos.

Eficiência. Essa é a palavra que define o primeiro tempo do Mirassol. Afinal, o time paulista teve apenas duas finalizações. E ambas acabaram no fundo das redes. O atacante Pedro Raul liderou as grandes ações ofensivas do Vozão, dando muito trabalho para o goleiro Walter. A primeira delas, inclusive, veio logo aos 4.