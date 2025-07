Léo Pereira assume falha e destaca força do Flamengo em virada

O Flamengo quebrou um tabu de quase 30 anos e segue firme na briga pelo título brasileiro. Mesmo após sofrer um gol relâmpago aos oito segundos da etapa final, o Rubro-Negro venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (23), em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o zagueiro Léo Pereira destacou a força do elenco na vitória.

“A força do grupo sobressaiu. Estávamos há 29 anos sem vencer o Bragantino aqui, é um time difícil. No primeiro gol, assumo a culpa, não vi a bola saindo do pé do jogador (Jhon Jhon) e tomei a bola nas costas. Mas temos que manter a sabedoria nesses momentos difíceis, dar a volta por cima e focar no jogo, e fui abençoado ao empatar a partida”, disse.