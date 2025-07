Internacional prioriza acumular gordura no Brasileirão antes de focar nas Copas

Eventual resultado positivo sobre o Santos representaria a primeira vitória como visitante do Colorado no Campeonato Brasileiro

O planejamento do Internacional é continuar pontuando no Campeonato Brasileiro antes de passar a focar suas atenções nas Copas. Assim, o embate contra o Santos, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, torna-se fundamental. Até porque um triunfo permite ao Colorado dar sequência à reação e manter um momento positivo. Por outro lado, uma derrota pode trazer novamente o perigo do Z4.

Uma vitória sobre o Peixe também seria simbólico, pois se confirmaria como a primeira do Colorado na condição de visitante nesta edição do Brasileirão. Isso porque, até o momento, fora de casa, foram sete partidas, com quatro empates e três derrotas. Ou seja, neste contexto é a quinta pior defesa, com aproveitamento pouco acima de 19%. Aliás, o desempenho é superior apenas a Juventude, Sport, Fortaleza e Vasco.