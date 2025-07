Inter bate o Santos com festa colombiana e vence a primeira fora de casa

Carbonero e Borré anotaram os gols do Colorado, que venceu a primeira como visitante e manteve o Peixe na zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Demorou, mas o Inter conquistou a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (23), o Colorado bateu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, em um triunfo que teve uma grande atuação dos colombianos. Carbonero e Borré fizeram os gols que garantiram a vitória dos gaúchos. Barreal descontou nos acréscimos. Com o resultado, o Colorado chegou à terceira vitória consecutiva e já aparece na primeira parte da tabela, com 20 pontos, na décima colocação. Já o Peixe segue na zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 17ª colocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na próxima rodada, ambas as equipes têm confrontos com equipes da parte de baixo da tabela. No sábado, o Santos visita o lanterna Sport, na Ilha do Retiro. Já o Inter recebe o Vasco, que é o 16º colocado, no Beira-Rio. Santos pressiona, mas Inter na sai na frente A partida começou com o Santos tendo a bola no ataque e tendo a chance de marcar logo no primeiro minuto. Escobar achou Rollheiser na entrada da área, o atacante dominou e chutou rasteiro para fora. O Peixe seguia na pressão ofensiva, mas não conseguia finalizar. O Inter, por outro lado, quando chegou, não perdoou. Alan Patrick deu bom passe para Carbonero, que aproveitou a indecisão da marcação para driblar Brazão e abrir o marcador. Na sequência, o Colorado teve chances para ampliar. Carbonero recebeu na entrada da área e chutou forte por cima do gol. Depois, Alan Patrick cruzou na área e Vitão cabeceou para fora, passando perto do ângulo alvinegro. O Santos voltou a assustar apenas aos 33 minutos. João Schmidt deu um belo passe de trivela para Escobar, que invadiu a área e parou em boa defesa de Rochet. Depois disso, o Peixe voltou a criar mais e buscar o empate. Neymar recebeu cruzamento na área e, sozinho, cabeceou nas mãos de Rochet. O craque ainda deu um belo passe de letra para Deivid Washington arriscar de fora da área e acertar a trave. O camisa 10 também tentou de fora da área, após boa jogada individual, e mandou para fora. A última chance da primeira etapa foi do Inter. Carbonero conseguiu bom passe para Wesley, que recebeu na área e finalizou para a defesa de Brazão.

Borré amplia e sacramenta a vitória No começo da segunda etapa, o cenário se inverteu e o Inter teve a primeira chance nos primeiros segundos. Borré recebeu na área e finalizou para defesa de Brazão. O Colorado teve mais uma oportunidade em contra-ataque. Após corte errado da defesa, Alan Patrick ficou com a bola e mandou por cima do gol. Na sequência, o Santos entrou no jogo e teve uma grande chance. Após cruzamento na área, Deivid Washington desviou em meio aos zagueiros do Inter, a bola encobriu Rochet, bateu na trave e Bernabei salvou em cima da linha. No lance seguinte, o atacante recebeu na área, girou e foi travado pela defesa. A reação alvinegra parou quando Alan Patrick cruzou na área e Escobar cortou com o braço. O árbitro não marcou nada na hora, mas, acionado pelo VAR, marcou o pênalti. Na cobrança, Borré bateu bem e ampliou a vantagem.

O Peixe partiu em busca de uma pressão. Igor Vinícius cruzou na área e Neymar cabeceou para defesa de Rochet. Quando o jogo já estava morno, Souza chutou da esquerda, a bola desviou na marcação e Barreal chutou firme para descontar. A Vila Belmiro ferveu e o Santos tentou o empate. Na última chance, Neymar finalizou, Rochet fez a defesa, a bola pingou em cima da linha e não entrou. SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data e Hora: 23/07/2025, às 21h (horário de Brasília)

Público Total: 11.686 torcedores

Renda: R$ 829.975,00

Gols: Carbonero, 8’/1ºT (0-1); Borré, 29’/2ºT (0-2); Barreal, 46’/2ºT (1-2)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius, 31’/2ºT), João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Gabriel Bontempo, intervalo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr, 31’/2ºT), Deivid Washington (Luca Meirelles, 16’/2ºT) e Guilherme (Barreal, 11’/1ºT). Técnico: Cleber Xavier

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa, 31’/2ºT), Bruno Henrique (Luiz Otávio, 13’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Benítez, 41’/2ºT), Borré (Enner Valencia, 31’/2ºT) e Carbonero (Bruno Tabata, 13’/2ºT). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Souza, João Basso, Igor Vinícius e Gil (SFC); Vitão e Enner Valencia (SCI)