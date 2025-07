Grêmio x Alianza Lima, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Imortal se mobiliza para cumprir missão de reverter desvantagem no placar e assegurar a classificação para as oitavas da Sul-Americana

Nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), o Grêmio terá confronto decisivo contra o Alianza Lima, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os peruanos venceram a primeira partida por 2 a 0 e criaram um cenário favorável. Assim, o Imortal necessita de um resultado positivo por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final do torneio. Caso conquiste um triunfo pelo mesmo placar do embate de ida, a definição da vaga será nos pênaltis.

