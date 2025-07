Grêmio terá que superar histórico negativo para avançar na Sul-Americana

O Grêmio terá que demonstrar sua capacidade de reação em disputa com o Alianza Lima para manter vivo o sonho pela conquista do título da Sul-Americana. Afinal, perdeu o jogo de ida, no Peru, por 2 a 0. Apesar de receber a alcunha de “Rei de Copas”, o Tricolor gaúcho não soma um histórico positivo para reverter desvantagens em torneios mata-mata. Quando precisou superar uma derrota de dois gols no jogo de ida, a equipe teve sucesso em apenas três ocasiões nos últimos 30 anos. Dois membros do departamento de futebol que participaram destes momentos seguem no clube: o técnico Mano Menezes e o diretor técnico Felipão.

Com o objetivo de avançar para as oitavas de final do torneio continental, a torcida se apega em uma das suas recordações mais emblemáticas. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1996, o Imortal perdeu por 2 a 0 para a Portuguesa, no Morumbis. Posteriormente, o Olímpico, antiga casa da equipe gaúcha, virou uma panela de pressão.