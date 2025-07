Fluminense x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor tenta vencer a primeira no Brasileirão depois do retorno do Mundial e encara o Verdão, que busca encostar no líder Cruzeiro

Nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), ainda sem vencer desde que voltou do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense terá mais um confronto direto na luta por uma vaga no G6 do Brasileirão. Os comandados do técnico Renato Gaúcho medem forças com o Palmeiras, que também disputou o torneio da Fifa.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir, ao vivo, a partir de 17h30, este grande encontro de times que disputaram o Mundial. Quem narra é Christian Rafael, o camisa 10 da locução esportiva brasileira. Mas ele não está sozinho nesta jornada. Cleiton Santos, exímio comentarista do esporte bretão, trará colocações inteligentes. Por fim, o intrépido Will Ferreira integra a reportagem do embate.