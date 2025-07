Flamengo tenta melar ida de Emerson Royal ao Besiktas

Lateral-direito do Milan chegaria substituir Wesley, muito perto de se transferir para a Roma

O Flamengo abriu negociação para tentar contratar o lateral-direito Emerson Royal. O jogador pertence ao Milan, da Itália, e estava com a ida encaminhada para o Besiktas, da Turquia. Ele defenderia a equipe por empréstimo de uma temporada, com o dobro do salário.

O Flamengo quer contratar Emerson Royal para substituir Wesley, a caminho de outro time italiano, a Roma. O Rubro-Negro só quer liberar a cria da base quando acertar com um substituto. O Fla, aliás, tem ainda Danilo e Varela para a posição. O primeiro, entretanto, tem atuado como zagueiro e sofreu no último domingo uma lesão muscular. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transações internacionais.