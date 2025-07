Flamengo anuncia a contratação do meia espanhol Saúl

Saúl desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (22) e foi recepcionado pela imprensa e torcedores no Aeroporto Tom Jobim (Galeão). Nesta quarta, ele passou por exames médicos e assinou por três temporadas. No Rubro-Negro, o jogador vestirá a camisa 8, que pertencia a Gerson, negociado com o Zenit, da Rússia, após o Mundial de Clubes.

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (23), a contratação do meia Saúl Ñíguez. Ex-Atlético de Madrid, o jogador espanhol, de 30 anos, assinou contrato até dezembro de 2028 com o Rubro-Negro. É a primeira contratação do clube carioca nesta janela de transferências.

Na última temporada, Saúl estava emprestado ao Sevilla, também da Espanha, e tinha contrato com o Atlético até junho de 2026. Como não estava nos planos do técnico Diego Simeone, negociou a antecipação da rescisão de contrato. Dessa maneira, no Flamengo, ele vai reencontrar Filipe Luís, com quem atuou por quatro anos no Colchonero.

Antes de negociar com o Flamengo, Saúl esteve perto de fechar com o Trapzonspor. No entanto, desistiu do acerto com os turcos alegando razões pessoais. Aliás, a família do jogador não se animou com a mudança para a Turquia. Assim, o Rubro-Negro entrou na jogada e acertou com o meia.