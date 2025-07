Espanha vence a Alemanha na prorrogação e vai à final da Eurocopa Feminina

Gol de Aitana Bonmatí no tempo extra garante vaga na decisão contra a Inglaterra, atual campeã europeia, no domingo (27)

A final da Eurocopa Feminina está definida. Nesta quinta-feira (22), a Espanha venceu a Alemanha por 1 a 0, na prorrogação, e vai encarar a Inglaterra, atual campeã na grande decisão. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, a duas vezes Bola de Ouro, Aitana Bonmatí marcou o gol da vitória aos 112 minutos do tempo extra no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça, pela semifinal do torneio.

As espanholas, comandadas por Montse Tomé, foram dominantes desde o início, com mais posse de bola e criaram as melhores chances. Com o resultado, a Espanha, atual campeã do Mundo, vai em busca do título inédito da Eurocopa.