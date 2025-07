Dirigente do Vasco nega acusação de agressão a torcedor; Pedrinho dará coletiva

Mais um capítulo para a crise institucional do Vasco. Nesta quarta-feira (23/7), o jornalista e torcedor vascaíno, Krav Maroja, publicou vídeo em que relata agressões sofridas por um dirigente do Vasco e pessoas não reconhecidas. O caso ocorreu após a coletiva do técnico Fernando Diniz, que sucedeu o empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle (EQU), na última terça (22/7), em São Januário. Krav, aliás, realizou a última pergunta da entrevista.

Ainda nesta quarta, o dirigente em questão, Marcelo Macedo, de apelido “Tangerina”, VP de Relacionamento com a SAF, negou as acusações. Utilizando sua conta no X, o VP se pronunciou, publicando vídeo das câmeras de São Januário.

Dirigente do Vasco nega

“Após o jogo, me deparei com o influenciador Krav, autor de postagens que incentivavam violência contra o presidente, linchamento aos jogadores e até ameaças de divulgar endereços. Na frente da PM, disse que aquilo era crime e que estava prejudicando o Vasco. Não houve qualquer tipo de agressão da minha parte. O vídeo mostra claramente que, quando a confusão aumenta, retiro o Krav da discussão para acalmar os ânimos. Agora, diante das mentiras que ele espalha, vou acionar a Justiça por calúnia e falso testemunho. Não vou permitir que distorçam os fatos nem que manchem minha reputação”, disse o dirigente.

No vídeo, no entanto, é possível observar que o jornalista sofre algumas agressões, como um chute e socos. Outro detalhe é a presença de três policiais próximos ao incidente. Outra pessoa citada por Krav, desta vez em seu boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia , é Marcelinho, ex-presidente da Força Jovem do Vasco. Em seu relato, porém, o jornalista revela que Marcelinho não o agrediu. A origem da insatisfação de Tangerina e os seus foram publicações de Krav em sua conta no X, onde pede “linchamento” de jogadores por parte da torcida e ameaça vazar o endereço do presidente Pedrinho.